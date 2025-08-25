Main Menu

Himachal: सभी शैक्षणिक संस्थान एक दिन के लिए बंद रहेंगे

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Aug, 2025 09:33 AM

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले कल से लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष किरण भड़ाना ने आदेश जारी किए हैं।

केलांग। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले कल से लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष किरण भड़ाना ने आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार 25 अगस्त 2025 को उपमंडल लाहौल और उदयपुर के सभी शैक्षणिक संस्थान आंगनबाड़ी केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी व निजी विद्यालय एक दिन के लिए बंद रहेंगे।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ को अपने नियमित दायित्वों का निर्वहन करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के अन्य सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे और अपने निर्धारित कार्य करते रहेंगे।

उपायुक्त ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

