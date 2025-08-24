Himachal: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने किया बेटी की शादी का ऐलान, डॉ. आस्था बनेंगी IAS अफसर की दुल्हन

हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी एक खुशी की खबर सामने आई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक पिता के तौर पर अपने जीवन के सबसे सुखद पलों में से एक को जनता के साथ सांझा किया है।

शिमला/ऊना: हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी एक खुशी की खबर सामने आई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक पिता के तौर पर अपने जीवन के सबसे सुखद पलों में से एक को जनता के साथ सांझा किया है। उन्होंने अपनी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह की घोषणा की है। डॉ. आस्था का विवाह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी सचिन शर्मा के साथ तय हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह खुशखबरी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से दी। अपनी पोस्ट में लिखा कि "परिणय सूत्र में बंधेंगे डॉ. आस्था अग्निहोत्री एवं सचिन शर्मा (IAS)। साथ ही, उन्होंने अपनी बेटी और होने वाले दामाद की एक तस्वीर सांझा की है।

बता दें कि डॉ. आस्था अग्निहोत्री वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफैसर के पद पर कार्यरत हैं और शिक्षण एवं शोध के कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वहीं, उनके होने वाले जीवनसाथी सचिन शर्मा एक युवा और प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी हैं, जो देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लगा बधाई देने वालाें का तांता

जैसे ही यह खबर सामने आई ताे सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। हजारों लोगों ने कमेंट्स और शेयर के जरिए इस भावी जोड़ी को अपने नए जीवन की शुरूआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। लोग इस जोड़ी की सराहना कर रहे हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद अग्निहोत्री परिवार में उत्सव का माहौल है और जल्द ही विवाह की तारीखों का भी ऐलान होने की उम्मीद है।