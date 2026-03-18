हमीरपुर नवोदय प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, जानें अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Mar, 2026 05:11 PM



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जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य विक्रम कुमार ने बताया कि परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची तैयार कर ली गई है।