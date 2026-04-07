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Himachal Pradesh University: हैक नहीं हुई थी साइट, किसी विद्यार्थी ने की थी छेड़छाड़

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Apr, 2026 06:50 PM

shimla university site tampering

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की वैबसाइट सोमवार को हैक नहीं हुई थी। इसमें महज किसी विद्यार्थी की ओर से पीडीएफ डाल दी थी, जिसके चलते वैबसाइट एक घंटे के लिए प्रभावित रही।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की वैबसाइट सोमवार को हैक नहीं हुई थी। इसमें महज किसी विद्यार्थी की ओर से पीडीएफ डाल दी थी, जिसके चलते वैबसाइट एक घंटे के लिए प्रभावित रही। इसे बाद में ठीक कर लिया था और एक घंटे ही काम प्रभावित हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर पिछली बार हैक हुई साइट के स्क्रीन शाॅट डाले थे।

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