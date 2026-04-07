Himachal Pradesh University: हैक नहीं हुई थी साइट, किसी विद्यार्थी ने की थी छेड़छाड़

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Apr, 2026 06:50 PM



A-

A+

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की वैबसाइट सोमवार को हैक नहीं हुई थी। इसमें महज किसी विद्यार्थी की ओर से पीडीएफ डाल दी थी, जिसके चलते वैबसाइट एक घंटे के लिए प्रभावित रही।