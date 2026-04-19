Shimla: जनता के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है कांग्रेस : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Apr, 2026 10:47 PM
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न विस क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार किया।
शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न विस क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मानस सरकार के समर्थन में जनता से मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाता, विशेष रूप से युवा वर्ग, परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं और विकास, पारदर्शिता तथा सुशासन पर आधारित सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में विकास की गति को तेज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो सभी धर्मों और जातियों का समान सम्मान करती है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में उसका सशक्त होना आवश्यक है। उन्होंने जनता से अपील की कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस को समर्थन दें। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली से आम जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
जनता के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ भाजपा की विभाजनकारी राजनीति है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की अस्थिर और भ्रष्ट कार्यप्रणाली, जिसने जनता के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के अधिकारों, सामाजिक न्याय और समान अवसरों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी पूरे संकल्प और दृढ़ता के साथ यह लड़ाई जारी रखेगी।