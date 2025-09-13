Shimla: मुखबिर की सूचना पर पुलिस के हाथ लगी सफलता, चिट्टे सहित 24 साल का युवक गिरफ्तार

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस उपमंडल रोहड़ू की डिटैक्शन सैल टीम को एक सफलता हाथ लगी है। टीम ने पटसारी के पास दबिश देकर एक युवक को 5.22 ग्राम चिट्टे (हैरोइन) सहित गिरफ्तार किया है।

रोहड़ू (बशनाट): नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस उपमंडल रोहड़ू की डिटैक्शन सैल टीम को एक सफलता हाथ लगी है। टीम ने पटसारी के पास दबिश देकर एक युवक को 5.22 ग्राम चिट्टे (हैरोइन) सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार डिटैक्शन सैल टीम गश्त के दौरान जब पटसारी क्षेत्र में थी ताे उसी दाैरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक नशे की खेप लेकर घूम रहा है। इस पर हैड कांस्टेबल विशाल नेंटा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और युवक को चिट्टे सहित दबाेच लिया।

पूछताछ में आरोपी की पहचान पारस कुमार (24) पुत्र रतन लाल निवासी नेपाल हाल केयर ऑफ सनी घेश्टा बिल्डिंग, अंटी बाजार के रूप में हुई। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर थाना जुब्बल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन नशे के सौदागरों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की नीति पर काम कर रहा है। ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।