Himachal: अब ट्रैकिंग करने वाले सैलानी व लोग नहीं भटकेंगे रास्ता, वन विभाग करने जा रहा ये बड़ा काम

हिमाचल प्रदेश में अब ट्रैकिंग पर आने वाले सैलानी व लोग अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। वन विभाग राज्य के सभी ट्रैकिंग रूट्स को एक मोबाइल एप में अपलोड करने जा रहा है।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में अब ट्रैकिंग पर आने वाले सैलानी व लोग अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। वन विभाग राज्य के सभी ट्रैकिंग रूट्स को एक मोबाइल एप में अपलोड करने जा रहा है। इससे जहां ट्रैकिंग करने वाले सैलानी व स्थानीय लोग एप पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, वहीं एप के माध्यम से उन्हें रास्ते का भी आसानी से पता चलेगा तथा वे रास्ता नहीं भटकेंगे। प्रदेश में हर वर्ष ट्रैकिंग पर जाने वाले सैलानी रास्ता भटक जाते हैं, जिससे इन्हें तलाशना मुश्किल हो जाता है। देरी से सैलानियों तक पहुंचने से कई बार इनकी मौत भी हो जाती है, लेकिन अब एप के माध्यम से आवेदन करने के बाद सैलानियों के रास्ता भटक जाने के बाद इनकी ट्रैकिंग की जा सकेगी।

वन विभाग ने 245 ट्रैकिंग रूट्स फाइनल किए हैं, जिसमें कई ऐसे रूट हैं जोकि 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। इसके अलावा इन रूट्स को विभाग ने तीन श्रेणियाें में रख लिया है, जिसमें से वन विभाग ने कुछ ट्रैकिंग रूट्स कठिन, मध्यम और आसान श्रेणी में रखे हैं। वन विभाग द्वारा बनाई जा रही एप में भी इन्हें इसी तरह से दर्शाया जाएगा। इसके बाद सैलानी अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से ट्रैकिंग रूट्स पर अपनी बुकिंग कर सकेंगे। इसी मोबाइल एप पर ही सैलानियों को आवेदन करना होगा, जिसकी एवज में कुछ फीस भी वन विभाग द्वारा रखी जाएगी।