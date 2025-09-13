Shimla: पसंदीदा काॅलेज न मिलने पर छात्राें ने नहीं लिया प्रवेश...बीएड की 4795 सीटें खाली, काऊंसलिंग जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के तहत बीएड में प्रवेश के लिए दूसरे राऊंड की काऊंसलिंग के बाद भी 4795 सीटें खाली हैं। एचपीयू के शिक्षा विभाग में 20 सीटें खाली हैं, जबकि राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला में 79 सीटें और 54 निजी बीएड काॅलेजों...

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के तहत बीएड में प्रवेश के लिए दूसरे राऊंड की काऊंसलिंग के बाद भी 4795 सीटें खाली हैं। एचपीयू के शिक्षा विभाग में 20 सीटें खाली हैं, जबकि राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला में 79 सीटें और 54 निजी बीएड काॅलेजों में 4696 सीटें अभी भी खाली हैं। निजी बीएड काॅलेजों में मेडिकल संकाय में 1163 सीटें, नॉन-मेडिकल संकाय में 1470 सीटें और आर्ट्स व कॉमर्स संकाय में 2063 सीटें खाली हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए अब तीसरे राऊंड की काऊंसलिंग जारी है।

पहले व दूसरे राऊंड की काऊंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया के बाद कई उम्मीदवारों को पसंदीदा काॅलेज न मिलने के कारण उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, जिस कारण खाली सीटों का आंकड़ा पहले राऊंड के मुकाबले दूसरे राऊंड के बाद बढ़ गया है। अब तीसरे राऊंड की काऊंसलिंग इन दिनों जारी है। इसके तहत उम्मीदवारों को 14 सितम्बर तक कॉलेज की प्राथमिकताएं ऑनलाइन दर्ज करवानी होंगी। इसके बाद 17 सितम्बर को उम्मीदवारों को आबंटित कॉलेज की सूचना जारी होगी। इसके बाद 18 से 20 सितम्बर तक कॉलेज में दस्तावेजों की वैरीफिकेशन होगी और विद्यार्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी।

तीसरे राऊंड की काऊंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद चौथा राऊंड 23 सितम्बर से शुरू होगा। इस दिन खाली सीटों का ब्यौरा जारी करने के साथ ही काऊंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चौथा राऊंड यानी की कलैक्शन कम मॉप अप राऊंड के तहत 23 से 25 सितम्बर तक उम्मीदवारों को कॉलेज की प्राथमिकताएं ऑनलाइन दर्ज करवानी होंगी। इसके बाद 27 सितम्बर को संशोधित मैरिट सूची जारी होगी। 29 सितम्बर को उम्मीदवारों को आबंटित कॉलेज संबंधित सूचना जारी होगी और 30 सितम्बर व 1 अक्तूबर को कॉलेज में उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन होगी और उम्मीदवारों को ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। तीसरे राऊंड के लिए दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इसके अनुसार उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

