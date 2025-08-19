Una: ससुराल में प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने उठाया खाैफनाक कदम, सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज

ससुराल में लड़ाई-झगड़ों से परेशान एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। महिला काे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन करवाया गया है।

ऊना (विशाल): ससुराल में लड़ाई-झगड़ों से परेशान एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। महिला काे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन करवाया गया है। एसपी अमित यादव ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने महिला के पिता जीत राम निवासी गांव नारी की शिकायत पर महिला के ससुर ओम प्रकाश व सास कशमीरो देवी निवासी अप्पर बसाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एसपी के अनुसार शिकायत दर्ज करवाते हुए जीत राम ने कहा कि उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी गांव अप्पर बसाल में प्रवीण कुमार के साथ की थी, जिसके 2 बच्चे हैं। उसका दामाद विदेश में रहता है तथा बेटी सास-ससुर से अलग रहती है, लेकिन फिर भी सास-ससुर ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। 18 अगस्त को उसके दोहते ने फोन करके बताया कि आरोपियों ने बेटी के साथ लड़ाई-झगड़ा किया और कहा कि घर छोड़ कर चले जाओ, जिस पर बेटी स्कूटी लेकर वहां से चली गई।

इतनी बात सुनकर वह टक्का पुल पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी अनीता देवी अपनी स्कूटी सड़क के किनारे खड़ी करके साथ में बैठी हुई थी। उसने बताया कि लड़ाई-झगड़ों से तंग आकर उसने जहरीली दवाई खा ली है। एसपी ने कहा कि मामला दर्ज किया गया है और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है।