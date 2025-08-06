मानसून के कहर ने ली 7 लोगों की जान, एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी नई 1 हजार बसें, पढ़ें HP की 10 बड़ीं खबरें

राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर खूब कहर बरपाया है, जिसमें जानमाल का खूब नुकसान हुआ है। एचआरटीसी के बेड़े में 1 हजार नई बसें शामिल होंगी। शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है।

हिमाचल में मानसून का कहर,7 लोगों की मौत; कुल्लू के निरमंड में मलबे दबीं 5 गाड़ियां

राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर खूब कहर बरपाया है, जिसमें जान व माल का खूब नुकसान हुआ है। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं के अलावा शिमला जिला के चिड़गांव में पब्बर नदी में गिरने से 3 युवकों तथा जिला सिरमौर में भी 2 लोगों की मौत हुई है।

एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी नई 1 हजार बसें, 297 ई-बसों की खरीद के आदेश जारी : मुकेश अग्निहाेत्री

एचआरटीसी के बेड़े में 1 हजार नई बसें शामिल होंगी। नई बसों के आने से निगम में बसों की खल रही कमी भी दूर होगी। इन नई बसों को निगम के बेड़े में चरणबद्ध रूप से निगम में शामिल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई बसों की खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि 24 नई वोल्वो बसें निगम के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं।

शिमला में दिल दहला देने वाला हादसा: पब्बर नदी में गिरी कार, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, एक घायल

शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चिड़गांव के पास एक कार पब्बर नदी में गिर गई, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।

चरस के साथ पकड़े तस्कर काे 10 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

विशेष न्यायालय-1 मंडी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी केरल निवासी अजसल रेह्यान पी काे दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 1 किलो 674 ग्राम चरस रखने के जुर्म में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पहाड़ी से खिसकी चट्टान काे देख सहमे लाेग, 500 की आबादी वाला गांव तबाह होने से बचा!

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र की बघेईगढ़ पंचायत का कंगेला गांव एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से बाल-बाल बच गया। गांव के ऊपर की पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान खिसक कर नीचे की ओर बढ़ी। इसकी दिशा गांव की ओर थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई....

परवाणू-शिमला हाईवे पर चक्की मोड़ के पास भारी भूस्खलन, कई घंटे जाम में फंसे रहे वाहन

हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार काे परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-5) पर चक्की मोड़ के पास भारी भूस्खलन हो गया, जिसके कारण सड़क पर मलबा आ गिरा और मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया।

20 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ युवती और 3 युवक गिरफ्तार, जानें कैसे पकड़ में आए आराेपी

शिमला जिला के उपमंडल रोहड़ू में पुलिस की विशेष टीम नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलाें में 4 लाेगाें काे चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आराेपियाें में एक युवती व 3 युवक शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 20.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

घर से कॉपी लेने निकले मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार, आरोपी गिरफ्तार

थाना शाहतलाई के तहत आने वाले जड्डू में एक नाबालिग के साथ कुकर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस बारे पीड़ित के पिता ने थाना शाहतलाई में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि गत दिवस वह अपने माता-पिता को लेकर एम्स बिलासपुर गया था....

साइबर ठगी का शिकार हुई महिला, 5 लाख से अधिक की राशि गंवाई, गहने तक रख दिए गिरवी

तकनीक के इस दौर में जहां एक ओर जीवन आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरोली उपमंडल के एक गांव की महिला के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें अंजान शातिर व्यक्ति ने उसे ठगी का शिकार बनाते हुए 5 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़प ली।

तेज रफ्तार ट्रक का कहर: स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

बुधवार को माजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धौलाकुआं में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उत्तराखंड नंबर की एक स्कूटी को बुरी तरह टक्कर मार दी।