हिमाचल में इस दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Aug, 2025 10:24 AM

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला ने अगले तीन दिनों के लिए यानी आज से 14 अगस्त तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला ने अगले तीन दिनों के लिए यानी आज से 14 अगस्त तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

आज कहां-कहां होगी भारी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, आज सबसे ज़्यादा बारिश का खतरा कांगड़ा और मंडी जिलों में है। इन दोनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत लोगों को बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा, सोलन, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है।

बचाव के लिए क्या करें?

यात्रियों और पर्यटकों के लिए चेतावनी:

आने वाले दिनों में खराब मौसम को देखते हुए आम जनता और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे बाहरी गतिविधियों को टाल दें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.

सुरक्षित रहें:

घर के अंदर रहें और नदी-नालों से दूर रहें.

सरकारी निर्देशों का पालन करें:

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन्स का पालन करें।

यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं:

किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर देखें।

सड़क की स्थिति जानें:

यात्रा शुरू करने से पहले, जिस भी सड़क से आपको गुज़रना है, वहां की स्थिति के बारे में स्थानीय प्रशासन या पुलिस से जानकारी ज़रूर लें।

यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान को रोका जा सके. लोगों को सतर्क रहने और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।