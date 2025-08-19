Main Menu

  • Shimla: व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर माताओं-बहनों के मंगलसूत्र बिकवा रही सुक्खू सरकार : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 07:35 PM

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुक्खू सरकार माताओं-बहनों के कंगन और मंगलसूत्र बिकवा रही है।

शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुक्खू सरकार माताओं-बहनों के कंगन और मंगलसूत्र बिकवा रही है। यदि सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है तो मुख्यमंत्री से वह कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश को नहीं चाहिए। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमकेयर के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का बीमा खरीद कर प्रदेश में लोग इलाज के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

इस सरकार की नाकामी की वजह से कोई बेटा अपनी मां के कंगन गिरवी रखकर उनका उपचार करवा रहा है तो कोई व्यक्ति अपने दादी के मंगलसूत्र को गिरवी रखने के लिए मजबूर है। उसके बाद जब यह मुद्दा सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी-ठिठोली करती है और बेशर्मी दिखाती है तथा झूठ बोलती है। झूठी सरकार विधानसभा के अंदर भी इस बात का आश्वासन तक नहीं दे सकती कि लोगों को हिमकेयर के तहत नियमानुसार इलाज मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का इससे बेशर्म चेहरा हो ही नहीं सकता। सरकार स्वयं न तो ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेती है और न ही विपक्ष और मीडिया द्वारा संज्ञान में ले जाने पर कोई कार्रवाई करती है। यह सरकार झूठी गारंटियों के नाम पर जनादेश को हथिया कर सत्ता में आई थी और झूठे प्रचार तंत्र, झूठे विज्ञापन, झूठे आश्वासन के दम पर चलाना चाहती है। सरकार कान खोलकर सुन ले इस तरीके से प्रदेश के लोगों को हम परेशान नहीं होने देंगे। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मित्र मंडली को खुश करने के लिए प्रदेश के साथ मनमानी नहीं करने देंगे। प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे।

