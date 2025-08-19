Una: ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 07:25 PM
बंगाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत शिवनगर गांव में स्कूटी पर सवार महिला ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक व 3 साल का बच्चा सुरक्षित बच गए।
बंगाणा (शर्मा): बंगाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत शिवनगर गांव में स्कूटी पर सवार महिला ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक व 3 साल का बच्चा सुरक्षित बच गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब पपडोली गांव की उक्त महिला अपने भतीजे के साथ सिविल अस्पताल बंगाणा में दवाई लेने जा रही थी कि अचानक बीच रास्ते में सामने से आ रहे ट्रैक्टर के साथ यह हादसा पेश आया।
फिलहाल यह हादसा कैसे हुआ बंगाणा पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच करने में जुट गई है। इस दुर्घटना में मृतक महिला की पहचान अनिता राज निवासी पपडोली के रूप में हुई है। एसएचओ रोहित चौधरी ने बताया कि पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने उक्त दुर्घटना के संबंध में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।