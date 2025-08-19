Shimla: वर्ल्ड कप में दिखेगी हिमाचल की ताकत, रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल का भारतीय टीम में चयन

वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को शामिल किया गया है। पैर की चोट से उभरने के बाद चयनकर्त्ताओं ने रेणुका पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया में शामिल किया है।

शिमला (अभिषेक): वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को शामिल किया गया है। पैर की चोट से उभरने के बाद चयनकर्त्ताओं ने रेणुका पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया में शामिल किया है। रेणुका के अलावा हरलीन देओल का चयन भी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। हरलीन देओल ऑलराऊंडर खिलाड़ी हैं। हरलीन ने भी हिमाचल प्रदेश की टीम से खेलते हुए भारत की टीम में जगह बनाई थी और अब वह नियमित रूप से भारतीय महिला टीम से खेल रही हैं।

पैर में चोट लगने के कारण टीम से बाहर हो गईं थीं रेणुका

बता दें कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल-2025) के बाद पैर में चोट लगने के कारण रेणुका श्रीलंका में हुई ट्राई सीरीज के लिए टीम से बाहर हो गईं थीं, लेकिन अब उनकी टीम में वापसी हो गई है। रेणुका का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भी किया गया है और वह इस सीरीज से टीम में वापसी करेंगी। यह घरेलू सीरीज वर्ल्ड कप से पहले होगी। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच एकदिवसीय मुकाबले 14 सितम्बर के अलावा 17 व 20 सितम्बर को होंगे। पहले 2 मुकाबले न्यू चंडीगढ़ में होंगे, जबकि तीसरा मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितम्बर से होगा और वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत व श्रीलंका में खेले जाएंगे।

वर्ष 2021 में हुई थी रेणुका के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरूआत

जिला शिमला के रोहड़ू के पारसा गांव में जन्मी रेणुका ने रोहड़ू में स्थानीय स्तर पर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था और बाद में वह एचपीसीए की धर्मशाला स्थित क्रिकेट अकादमी के लिए चुनी गई। वर्ष 2019 में रेणुका ने बीसीसीआई महिला एकदिवसीय प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा 23 विकेट हासिल किए थे और इसके बाद इसी वर्ष उनका चयन भारतीय महिला टीम-ए के लिए हो गया था। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीरीज से रेणुका ने अपने सीनियर महिला क्रिकेट टीम से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरूआत की थी। इसके बाद रेणुका का चयन वर्ल्ड कप की टीम में हुआ था।