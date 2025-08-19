Main Menu

Weather Update: प्रदेश में 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में बादल फटने से किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 09:43 PM

राज्य में मानसून की तबाही का क्रम जारी है। राज्य के कुल्लू व शिमला में सोमवार रात्रि को भारी बारिश होने से यहां भारी नुक्सान हुआ है।

शिमला (संतोष): राज्य में मानसून की तबाही का क्रम जारी है। राज्य के कुल्लू व शिमला में सोमवार रात्रि को भारी बारिश होने से यहां भारी नुक्सान हुआ है। किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान यू.पी. के गाजियाबाद निवासी श्रद्धालु गौरव की पत्थर लगने से मौत हो गई है, जिसके चलते किन्नर कैलाश यात्रा 11 दिन पहले ही स्थगित कर दी गई है। उधर, कुल्लू जिले की लगघाटी में मंगलवार सुबह बादल फटने से 3 दुकानों और एक बाइक को नुक्सान पहुंचा। सरवरी क्षेत्र में एक पैदल पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। कुल्लू और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रखे गए। मंडी जिले के पधर उपमंडल की चौहारघाटी में भी भारी तबाही हुई है।

यहां शिल्हबुधाणी और तरस्वाण पंचायतों में 6 फुटब्रिज, एक वाहन, एक दुकान और सैंकड़ों बीघा निजी भूमि तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि किसी तरह का जानी नुक्सान नहीं हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार नालों के उफान पर आने से लोगों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। किसानों और बागवानों को करोड़ों रुपए का नुक्सान हुआ है। इसी बीच राजधानी शिमला में सोमवार देर रात नवबहार से राजभवन की ओर रामचंद्रा चौक के पास भारी भूस्खलन हुआ। सड़क पर मलबा और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। भूस्खलन की चपेट में आसपास के 3 से 4 सरकारी भवन भी आ गए। एहतियातन इन भवनों को खाली करवाकर करीब 35 से 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में 1 नैशनल हाईवे और 356 सड़कें बंद रहीं। राज्यभर में 872 ट्रांसफार्मर ठप्प पड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश की 140 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 276 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लापता हैं और 336 लोग घायल हुए हैं। सरकारी आकलन के मुताबिक अब तक प्रदेश को 2,216 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। राज्य में भूस्खलन की 72, फ्लैश फ्लड की 74 और बादल फटने की 38 घटनाएं हो चुकी हैं।

25 अगस्त तक भारी बारिश का यैलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 अगस्त तक भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में गरज-चमक, अंधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बिजली गिरने का यैलो अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अलर्ट जारी किया है, वहीं 22 और 23 अगस्त को ऊना, चम्बा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

