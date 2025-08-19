Main Menu

Kangra: नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोप में एक गिरफ्तार, 14 अगस्त को हुई थी घर से लापता

Edited By Vijay, Updated: 19 Aug, 2025 06:55 PM

पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

इंदौरा (अजीज): पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता व आरोपी दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। 

मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस थाना प्रभारी इंदौरा इंस्पैक्टर आशीष पठानिया ने बताया कि 14 अगस्त को एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी घर से लापता है और सभी संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद भी वह नहीं मिली, जिस पर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी व लड़की को ढूंढने के लिए एक टीम गठित कर विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई।

17 अगस्त पुलिस ने उक्त लड़की को एक लड़के के साथ बरामद किया और इंदौरा थाना पहुंचाया। यहां पहले तो लड़की ने अपनी चिकित्सकीय जांच करवाने से मना कर दिया, जिस पर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन अगले दिन लड़की ने कहा कि उक्त युवक ने उसके साथ दुराचार किया है और वह अपनी चिकित्सकीय जांच करवाना चाहती है। इस पर पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर उपरोक्त युवक के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव ने मामले की पुष्टि की है।

