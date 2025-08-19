विधानसभा : BPL में शामिल होंगे पीएमजीएसवाई व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैंसर व एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों, 27 साल तक की आयु तक के अनाथ लोगों को और 40 फीसदी दिव्यांगों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। यह बात उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम 62 के तहत उठाए मामले के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही। इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य में बीपीएल चयन प्रक्रिया शुरू की गई है।

यदि कोई इसे लेकर सुझाव दें तो उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए केवल सिंह पठानिया ने सरकार से उन लोगों को बीपीएल में शामिल करने का आग्रह किया, जिनकी संपत्ति पूरी तरह से तबाह हो गई है। उन्होंने बीपीएल की सूची में शामिल उन लोगों के बारे में विचार करने का आग्रह किया, जिनके नाम पर 80-80 व 90-90 बिजली के मीटर लगे हैं।