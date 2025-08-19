Kullu: भूस्खलन के कारण शैड पर गिरा मलबा, महिला की मौत

पार्वती वैली के रशोल में मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन से मलबा एक शैड पर गिर गया। इससे शैड में सो रही महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग बच गए।

कुल्लू (शम्भू): पार्वती वैली के रशोल में मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन से मलबा एक शैड पर गिर गया। इससे शैड में सो रही महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग बच गए। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 4 बजे नेपाली मूल का दीपक अपनी पत्नी दीपा (45) और भांजे के साथ शैड में सोया था। भूस्खलन के कारण शैड टूट गया और दीपा इसमें दब गई जिससे उसकी मौत हो गई। दीपक और उसका भांजा बच गए। मणिकर्ण के थाना प्रभारी संजीव ने कहा कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।