Hamirpur: फार्मेसी ऑफिसर के 41 पदों के लिए आवेदन 28 से

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Apr, 2026 07:26 PM



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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी) जॉब ट्रेनी के 41 पदों के लिए 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।