लंबलू के बिजली उपभोक्ता सावधान! इस दिन तक बिल जमा न करने पर कटेगा कनेक्शन

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Mar, 2026 04:04 PM



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विद्युत उपमंडल लंबलू के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 25 मार्च तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता ज्ञान चंद भाटिया ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है। वे इनका भुगतान 25 मार्च तक...