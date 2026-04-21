हमीरपुर में 22 को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट स्थगित

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Apr, 2026 04:30 PM



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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 22 अप्रैल को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।