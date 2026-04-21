हमीरपुर में 22 को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट स्थगित

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Apr, 2026 04:30 PM
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 22 अप्रैल को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।
हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 22 अप्रैल को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट की नई तिथि शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी।