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हमीरपुर में 22 को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट स्थगित

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Apr, 2026 04:30 PM

vehicle passing and driving tests scheduled for the 22nd in hamirpur postponed

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 22 अप्रैल को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।

हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 22 अप्रैल को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहनों की पासिंग और ड्राईविंग टेस्ट की नई तिथि शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी।

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