Weather Update: 6 जिलों में भारी बारिश का रहेगा यैलो अलर्ट, 4500 करोड़ से अधिक का नुक्सान

शिमला (संतोष): राज्य में मानसून की गति थम नहीं रही है। मंगलवार को भी 6 जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में एक-दो स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को भी 10 जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हुई है। शिमला में बारिश व धुंध का मौसम बना रहा और यहां 2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सुंदरनगर में 0.8, धर्मशाला में 3, कांगड़ा में 0.2, जुब्बड़हट्टी में 3, धौलाकुंआ में 0.5, बजौरा में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है।

सुंदरनगर, कांगड़ा, जोत व पालमपुर में मेघगर्जन और रिकांगपिओ में 44 व सेओबाग में 39 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। जबकि रविवार रात्रि को शिमला में 0.5, सुंदरनगर में 11.4, धर्मशाला में 6.5, ऊना में 3.8, नाहन में 3.2, पालमपुर में 48, कांगड़ा में 34, मंडी में 27.5, बिलासपुर में 2.5, जुब्बड़हट्टी में 4.4, कुफरी में 3, नारकंडा में 4.5, धौलाकुंआ में 1, कसौली में 5, पांवटा साहिब में 1.8, सराहन में 18.5, बजौरा में 4 मिलीमीटर वर्षा हुई है।

3 एन.एच. व 490 संपर्क मार्ग बंद, 352 ट्रांसफार्मर व 163 पेयजल योजनाएं ठप्प

राज्य में मानसून से दुश्वारियां लगातार जारी हैं। सोमवार को 108 संपर्क मार्ग यातायात के लिए बहाल किए जाने के बावजूद भी शाम तक 3 एन.एच. व 490 संपर्क मार्ग अवरूद्ध चल रहे हैं। जिला कुल्लू में एन.एच.03 व एन.एच.305, जबकि ऊना में एन.एच.503ए बंद पड़ा हुआ है। जिला कुल्लू में 153, मंडी में 152 सर्वाधिक संपर्क मार्ग बंद हैं। सोमवार को 148 बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त बनाने के बावजूद शाम तक 352 ट्रांसफार्मर ठप्प रहे, जबकि 21 पेयजल योजनाएं दुरुस्त करने के बाद भी 163 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही हैं।

भूस्खलन की 140, फ्लैश फ्लड की 94 व बादल फटने की 46 घटनाएं आईं सामने

20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 140, फ्लैश फ्लड की 97 और बादल फटने की 46 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राज्य में 409 लोगों की मौत 473 घायल और 41 लोग लापता चल रहे हैं। राज्य को 4500 करोड़ से अधिक का नुक्सान हो चुका है।