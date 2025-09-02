Himachal: भारी बारिश के चलते बुधवार को इन जिलों में बंद रहेंगे ​शिक्षण संस्थान

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Sep, 2025 11:19 PM



3 सितम्बर को मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरैंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना के चलते भी जिले शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और जिला किन्नौर के निचार उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे।