Himachal: भारी बारिश के चलते बुधवार को इन जिलों में बंद रहेंगे ​शिक्षण संस्थान

02 Sep, 2025
शिमला: 3 सितम्बर को मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरैंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना के चलते भी जिले शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और जिला किन्नौर के निचार उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल में भी 3 सितम्बर को शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस संबंध में संबंधित जिला उपायुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं।