सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस फैसले में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस फैसले में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

यह फैसला छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों को नुकसान पहुंचा है और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते घर से ही ऑनलाइन क्लासें लगाई जाएगी।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि खराब मौसम और सुरक्षा जोखिमों के कारण यह कदम उठाया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम बच्चों और स्टाफ की जान-माल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।