Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: सुजानपुर-संधोल मुख्य सड़क पर भूस्खलन, साढे़ 4 घंटे थमे रहे वाहनाें के पहिए

Hamirpur: सुजानपुर-संधोल मुख्य सड़क पर भूस्खलन, साढे़ 4 घंटे थमे रहे वाहनाें के पहिए

Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2025 07:03 PM

landslide on sujanpur sandhol main road traffic stopped for 4 hours

साेमवार रात क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते मंगलवार सुबह 5 बजे सुजानपुर-संधोल मुख्य सड़क ब्यास पुल के साथ भूस्खलन से वाहनों के आवागमन के लिए बंद हो गई, जिसे सुबह 9:30 बजे के करीब बहाल किया गया।

सुजानपुर(अश्वनी): साेमवार रात क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते मंगलवार सुबह 5 बजे सुजानपुर-संधोल मुख्य सड़क ब्यास पुल के साथ भूस्खलन से वाहनों के आवागमन के लिए बंद हो गई, जिसे सुबह 9:30 बजे के करीब बहाल किया गया। यहां सड़क के बंद होने का सिलसिला करीब 2 माह से चल रहा है। 

बता दें कि सुजानपुर-संधोल का सफर 24 किलोमीटर का है, जिसमें से सुजानपुर से जंगलबैरी तक 10 किलोमीटर सड़क लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन सुजानपुर तथा जंगलबैरी से वाकर पुल तक करीब 10 किलोमीटर की सड़क लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन कक्कड़ के अधीनस्थ है। अन्य शेष 4 किलोमीटर की सड़क धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अधीन है। सड़क का वह हिस्सा कभी कभार ही बंद होता है। मुख्य सड़क के एक किनारे के ज्यादातर हिस्से में ऊंची ढांक है, जिसमें वर्षा का पानी रिसने से वह दलदल में तब्दील हो गई है। जिस कारण आए दिन यहां मलबे के साथ पत्थर गिरने से सड़क मार्ग के बाधित होने का सिलसिला जारी है।  

उधर, इस बारे लोक निर्माण विभाग सबडिवीजन सुजानपुर के एसडीओ विजय धीमान ने बताया कि सड़क को सुबह 9:30 बजे के करीब बहाल कर दिया गया। कक्कड़ सब डिवीजन के एसडीओ संसार चंद ने बताया कि सचूही में सड़क पर गिरे मलबे को 9:30 बजे तक हटाकर बाधित सड़क को वाहनों के आवागमन के लिए खोला गया।    

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!