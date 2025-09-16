Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: सुक्खू सरकार का रवैया गैर-जिम्मेदाराना : जयराम

Mandi: सुक्खू सरकार का रवैया गैर-जिम्मेदाराना : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Sep, 2025 08:54 PM

mandi sukhu government attitude irresponsibility

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी धर्मपुर का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने बस स्टैंड के आसपास हुए नुक्सान की जानकारी दी।

मंडी (ब्यूरो): पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी धर्मपुर का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने बस स्टैंड के आसपास हुए नुक्सान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र आपदा में हरसंभव सहयोग कर रहा है, लेकिन सुक्खू सरकार का गैर-जिम्मेदाराना रवैया प्रदेश हित में नहीं है। जनता उम्मीद भरी आंखों से हर आने वाले नेताओं को देख रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता खाली हाथ कहीं जाने से भी कतरा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, भाजपा नेता रजत ठाकुर व वंदना गुलेरिया भी उपस्थित रही।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!