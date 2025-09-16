Shimla: एचएएस की मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी, HPPSC ने जारी किए दिशा-निर्देश

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) प्रतियोगी मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वैबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं। उम्मीदवार अब संबंधित लिंक पर क्लिक कर इसे डाऊनलोड...

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) प्रतियोगी मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वैबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं। उम्मीदवार अब संबंधित लिंक पर क्लिक कर इसे डाऊनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को अलग से व्यक्तिगत रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। एचएएस की मुख्य परीक्षा 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक चलेगी। ई-एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही आयोग ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश करना होगा। इसके बाद एंट्री गेट बंद हो जाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने कहा कि इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए आयोग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा स्थगित करने की उठाई मांग

हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश व प्राकृतिक आपदा के चलते जगह-जगह हुए भूस्खलन व रास्ते अवरुद्ध होने के चलते कुछ उम्मीदवारों ने एचएएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई है। उम्मीदवारों ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि हिमाचल इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। पिछले कुछ सप्ताहों में लगातार भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। विशेषकर चम्बा, कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने से जन-धन की अपार क्षति हुई है। कई गांवों का सम्पर्क कट चुका है, पुल बह गए हैं और सड़के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे हालात में सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों में एचएएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जिन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र दूरस्थ स्थानों पर हैं, उनके लिए पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। उम्मीदवारों का कहना है कि इतनी विकट परिस्थितियों में परीक्षा का आयोजन न्यायसंगत नहीं है, ऐसे में परीक्षा स्थगित की जाए।