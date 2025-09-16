Mandi: मंडी जिला के इन उपमंडलों में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान

मंडी जिले में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 17 सितम्बर को धर्मपुर, सरकाघाट उपमंडल और सुंदरनगर के निहरी उपमंडलों में सभी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है।

मंडी (रजनीश): मंडी जिले में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 17 सितम्बर को धर्मपुर, सरकाघाट उपमंडल और सुंदरनगर के निहरी उपमंडलों में सभी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। संबंधित एसडीएम द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।