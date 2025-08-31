Shimla: मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार व प्रशासन छिपा रहा : जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार और प्रशासन छिपा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा से लौटे श्रद्धालु सरकार की पोल खोल रहे हैं।

शिमला (कुलदीप): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार और प्रशासन छिपा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा से लौटे श्रद्धालु सरकार की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग मंत्री से यात्रा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों पर सवाल उठा रहे हैं तो वह बदसलूकी करते हैं। उन्होंने आरोप कि हजारों की संख्या में फंसे श्रद्धालुओं को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण पुख्ता प्रबंध नहीं करना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बीच मुख्यमंत्री बिहार में चुनावी यात्रा में व्यस्त रहे। विपक्ष के विरोध पर उनको चम्बा जाना पड़ा, लेकिन वहां से वह खाना पूर्ति करके वापस लौट आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चौपर के माध्यम से 5 लोगों को चम्बा पहुंचने के लिए 75 हजार रुपए वसूले गए। ऐसे में सरकार का आपदा के अवसर तलाशने वालों पर कोई नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार मंत्री का श्रद्धालुओं से बहस करना गलत है।