Hamirpur: कैग रिपोर्ट हिमाचल में कांग्रेस सरकार की नाकामी का पुलिंदा : अनुराग

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को हिमाचल सरकार की नाकामी का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने इस कार्यकाल के गठन के दिन से ही प्रदेश का बंटाधार करने पर तुली हुई है। कांग्रेस सरकार के एक से बढ़कर एक जनविरोधी फैसलों से आज प्रदेश आर्थिक बदहाली की कगार पर खड़ा है, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट हिमाचल सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है तथा यह इनकी नाकामी का पुलिंदा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में विकास कार्यों के लिए भेजी गई धनराशि का उपयोग न कर 1,024 करोड़ से ज्यादा रुपए प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को वापस करना इनके आर्थिक कुप्रबंधन व विकास के प्रति उदासीनता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार सरकार 40 परियोजनाओं के लिए जारी किए गए बजट से 1 रुपया भी नहीं खर्च पाई, जोकि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन का प्रमाण है और सीधा-सीधा प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ है।

