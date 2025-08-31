Chamba: जमीन धंसने से बेघर हुए परिवार... मकानों में आई दरारें, 3 गांव किए खाली

विधानसभा चुराह में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपमंडल की ग्राम पंचायत चरोड़ी के 3 गांव में जमीन धंसने व मकानों में दरारें आने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है।

तीसा (सुभानदीन): विधानसभा चुराह में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपमंडल की ग्राम पंचायत चरोड़ी के 3 गांव में जमीन धंसने व मकानों में दरारें आने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है। मकानों में बढ़ रही दरारों के कारण गांव को खाली कर लोग आस-पड़ोस व रिश्तेदारों के घर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। भारी बारिश के चलते ग्राम पंचायत चरोड़ी के पटोलु, घियूनी व खलोगा में भारी नुक्सान हुआ है। यहां आसपास जमीनें बर्बाद हो गई हैं क्योंकि भूस्खलन होने के कारण खेत-खलियानों को भारी नुक्सान हुआ है। वहीं मकानों में दरारें आने के कारण कुछ मकान जमींदोज भी हो गए हैं।

भूस्खलन व धंस रही जमीन के कारण तीनों गांव खतरे में हैं। क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन से तीनों गांव के आसपास की जमीन धंस गई। इससे यहां रहने वाले लगभग 30 परिवारों की नींद उड़ गई है। लगातार हो रही बारिश और उसके कारण होने वाले भूस्खलन ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। वहीं लगातार धंस रही जमीन के कारण लोगों को मजबूरन गांव के गांव खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

कल्हेल-बंजली-चरोड़ी सड़क पिछले 7 दिनों से बंद है। वहीं चरोड़ी पंचायत के 3 गांव काफी प्रभावित हुए हैं जिस कारण यहां से लोगों को पलायन कर दूसरे लोगों के घरों में रहना पड़ रहा है। यदि जल्द मार्ग बहाल नहीं होता है तो लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।

चरोड़ी ग्राम पंचायत प्रधान कमलो का कहना है कि बारिश के कारण क्षेत्र में काफी नुक्सान हुआ है। तीन गांव को खाली करवा दिया है। लोग आस-पड़ोस व अपने रिश्तेदारों के घर ठहरे हुए है। कुछ मकान क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं, वहीं बचे मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई है। इसके साथ ही पिछले सात दिनों से सड़क मार्ग भी बंद है जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं।

एसडीएम चुराह अंकुर ठाकुर का कहना है कि चरोड़ी पंचायत में बारिश से हुए नुक्सान की सूचना मिली है। फील्ड स्टाफ को प्रभावित गांव का मौका कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वयं भी प्रभावित गांव मेें मौका किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों की हरसम्भव मदद की जाएगी।