Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: छुट्टी पर घर आए फौजी जवान की संदिग्ध मौत

Bilaspur: छुट्टी पर घर आए फौजी जवान की संदिग्ध मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Aug, 2025 04:38 PM

bilaspur soldier death

विधानसभा क्षेत्र सदर के तहत गांव नैन गुजरा के रहने वाले एक फौजी की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय चूड़ामणि निवासी नैन गुजरा डाकघर रोहिण तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

बिलासपुर (बंशीधर): विधानसभा क्षेत्र सदर के तहत गांव नैन गुजरा के रहने वाले एक फौजी की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय चूड़ामणि निवासी नैन गुजरा डाकघर रोहिण तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चूड़ामणि भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा था और इन दिनों चंडी मंदिर में तैनात था। वह 2 दिन पहले ही घर छुट्टी पर आया था। बताया जा रहा है कि गत 26 अगस्त को उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियां और बुखार की शिकायत हुई।

जिस पर परिजन उसे देर शाम उपचार के लिए आयुर्वैदिक अस्पताल कंदरौर लेकर आए, जहां से उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रैफर कर दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने चूड़ामणि को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसकी सूचना सेना की यूनिट को दी। जिस पर सेना की यूनिट ने स्पष्ट किया है कि उनकी टीम के पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जाए। फिलहाल मौत के सही कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!