Himachal: अडानी की पहल से किसानों का भला, 12.5 प्रतिशत अधिक कीमत ऑफर

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। अडानी एग्री फ्रैश लिमिटेड ने प्रदेश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी सेब खरीद के बेहतर रेट घोषित किए हैं।

शिमला (अम्बादत): हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। अडानी एग्री फ्रैश लिमिटेड ने प्रदेश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी सेब खरीद के बेहतर रेट घोषित किए हैं। कंपनी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक कीमत ऑफर की है। 24 अगस्त को कंपनी ने सबसे अच्छी क्वालिटी के सेब का शुरूआती रेट 85 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया था, लेकिन किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आज अपने रेट में 5 रुपए की बढ़ौतरी करते हुए इसे 90 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। अडानी की इस घोषणा के बाद अन्य प्लेयर्स ने भी अपनी रेट लिस्ट पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी के प्रोक्योरमैंट सैंटर पर आज से खरीददारी की सुविधा शुरू होने वाली थी, लेकिन अब नए रेट पर खरीददारी शुरू होगी। लार्ज-मीडियम-स्मॉल (एलएमएस) ग्रेड के सेबों के लिए यह रेट पिछले साल की तुलना में 10 रुपए अधिक हैं।

बता दें कि कंपनी समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर दामों को रिवाइज करती है, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना जारी रह सके। हिमाचल प्रदेश में कुल 11 लाख हैक्टेयर खेती योग्य जमीन है, जिसमें से लगभग 2 लाख हैक्टेयर पर फलों की खेती होती है। इसमें से 1 लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन सिर्फ सेब के बागानों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी राज्य के कुल फल उत्पादन क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा सेब का है। यह पहाड़ी राज्य हर साल करीब 5.5 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा करता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान मिलता है। अडानी एग्री फ्रैश फिलहाल इस उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत संभालता है और इसकी हिस्सेदारी उसके नए डिजिटल मंडी पहल के शुरू होने के बाद और बढ़ने की संभावना है।

