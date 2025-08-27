Shimla: पैंशन केसों के निपटारे में नहीं होगी देरी, ऑनलाइन होगी व्यवस्था

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Aug, 2025 05:51 PM
शिमला (राजेश): पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव भूपराम वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को हिमाचल प्रदेश वरिष्ठ उप महालेखाकार जयप्रकाश से उनके कार्यालय में मिला और पैंशनरों की मांगों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा और उनके साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर उप महालेखाकार ने पैंशनरों को आश्वस्त किया कि अभी तक महालेखाकार कार्यालय में 35,000 केस प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 2,000 केस स्वीकृति के लिए शेष बचे हैं जिनका निपटारा 2 महीने में कर दिया जाएगा।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि महालेखाकार कार्यालय ने पीपीओ और पैंशन को डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन करने का फैसला लिया है, जिससे पैंशनधारक सीधे महालेखाकार कार्यालय से जुड़ जाएंगे और पैंशन केस स्वीकृत करने में भी देरी नहीं होगी। इस फैसले का पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने स्वागत किया। इस अवसर पर हंसराज वरिष्ठ लेखाकार, मदन शर्मा प्रदेश मुख्य संगठन सचिव, दीप राम शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, नारायण दास जिला संगठन सचिव, नंदलाल शर्मा संगठन सचिव और नरेश कुमार संगठन सचिव मौजूद रहे।