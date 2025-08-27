प्रश्नकाल : मल्टीपर्पज वर्कर्ज के नियमितीकरण के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं : अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में गत 3 वर्षों में 312 पैरा फिटर, 769 पैरा पंप ऑप्रेटर व 1,469 मल्टीपर्पज वर्कर्ज को विभाग की पॉलिसी के अनुसार रखा गया है।

शिमला (प्रीति): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में गत 3 वर्षों में 312 पैरा फिटर, 769 पैरा पंप ऑप्रेटर व 1,469 मल्टीपर्पज वर्कर्ज को विभाग की पॉलिसी के अनुसार रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मल्टीपर्पज वर्कर्ज के नियमितीकरण के लिए वर्तमान में कोई नीति निर्धारित नहीं है, जबकि अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति निर्धारित है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा समय-समय पर इनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी।

इस दौरान विधायक रीना कश्यप ने कहा है कि बीते 4 महीनों से बिलासपुर के घुमारवीं व जिला सोलन के धर्मपुर डिवीजन में वर्कर्ज को मानदेय नहीं मिला है। जिला ऊना के अम्ब डिवीजन में 3 महीने और जिला सिरमौर के नौहराधार डिवीजन में 4 महीने से वर्कर्ज को मानदेय नहीं मिला है। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार के तहत नियुक्त किए वर्कर्ज को समय पर मानदेय मिले।