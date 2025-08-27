Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • विधानसभा : मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा : जगत

विधानसभा : मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा : जगत

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Aug, 2025 10:13 PM

shimla mani mahesh yatra devotees safe

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ 100 वाहन और 1,000 यात्री फंसे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है।

शिमला (कुलदीप): राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ 100 वाहन और 1,000 यात्री फंसे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर बीमार लोगों के लिए हैलीकाप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाएगी और यदि इससे भी बात नहीं बनेगी तो बड़े हैलीकाप्टर की सेवाएं भी ली जाएंगी। जगत सिंह नेगी विधानसभा में नियम-62 के तहत विधायक नीरज नैय्यर, डा. हंसराज और डी.एस. ठाकुर की तरफ से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान डल लेक के पास 150, गौरीकुंड में 100 से ज्यादा, हड़सर में 500 और चौरासी टैंपल में 600 यात्री फंसे हैं। इसी तरह कुछ यात्री लूणा इलाके में भी फंसे हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा में 61 मार्ग बंद हैं, जिनको खोलने के लिए 19 मशीनें लगी हैं।

मणिमहेश यात्रा में 10,000 यात्री फंसे : हंसराज
विधायक डा. हंसराज ने दावा किया कि मणिमहेश यात्रा में करीब 10,000 यात्री फंसे हैं। चम्बा जिला में इस समय 280 सड़कें बंद पड़ी हैं तथा संचार नैटवर्क बंद होने से वस्तुस्थिति का आकलन करने में परेशानी आ रही है। उन्होंने चम्बा में प्रभावितों की मदद के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधायक भी विधानसभा सत्र को छोड़कर मदद करने के लिए तैयार हैं। विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि इस समय चम्बा जिला में संचार नैटवर्क ठप्प पड़ा है, जिससे भारी वर्षा के कारण हुए नुक्सान की सही जानकारी मिलने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों को मदद प्रदान करने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर विशेष पैकेज देने की मांग की

विधायक डीएस ठाकुर ने कहा कि डल्हौजी में 6 जगह बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी नुक्सान हुआ है। कृषि और बागवानी चौपट हो गई है तथा मोबाइल सेवा भी ठप्प पड़ी है। क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए संवेदना नहीं बल्कि ठोस पग उठाने की आवश्यकता है।

जगत नेगी के उत्तर देने पर विपक्ष सदन से बाहर गया
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जैसे ही चर्चा के बाद सरकार की तरफ से उत्तर देने के लिए उठे तो वैसे ही विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए। इस पर जगत सिंह नेगी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष आपदा के मामले पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का यह व्यवहार सही नहीं है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!