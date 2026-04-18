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Shimla: 1139 एसएमसी शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Apr, 2026 10:23 PM

shimla smc teachers appointments

स्कूल शिक्षा विभाग में 1139 एसएमसी शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स मैडीकल, नॉन मैडीकल, सी. एंड वी. शिक्षकों को जॉब ट्रेनिंग आधार पर नियुक्त किया गया है।

शिमला (ब्यूरो): स्कूल शिक्षा विभाग में 1139 एसएमसी शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स मैडीकल, नॉन मैडीकल, सी. एंड वी. शिक्षकों को जॉब ट्रेनिंग आधार पर नियुक्त किया गया है। शिक्षकों को उनके पुराने स्टेशनों पर ही तैनाती दी गई है। इसके साथ ही संबंधित स्कूल मुखिया को शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेज चैक कर इसकी रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निदेशालय भेजने को कहा है। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों के एकैडमिक क्वालीफिकेशन के सभी प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

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