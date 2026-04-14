Shimla: 50 प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी

शिक्षा विभाग ने 50 प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कई प्रधानाचार्य, जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी नए स्टेशन दिए हैं।

शिमला (ब्यूरो): शिक्षा विभाग ने 50 प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कई प्रधानाचार्य, जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी नए स्टेशन दिए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेशों में प्रधानाचार्यों को जल्द से जल्द नए स्टेशन पर ज्वाइन करने व साथ में इसकी रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है। गौर हो कि शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि प्रधानाचार्यों को तय समय पर स्कूलों में ज्वाइन करना होगा।