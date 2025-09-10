Kangra: सड़क दुर्घटना में ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 04:40 PM
नगरोटा सूरियां (नंदपुरी): नगरोटा सूरियां के साथ लगती पंचायत सकरी में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ललिता कुमारी (55) पंचायत खैरियां निवासी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार ललिता अपने भांजे के साथ ज्वाली अस्पताल से अपने रिश्तेदार से मिलकर अपने घर की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे और रोड में गड्ढा होने के कारण उनकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया जिससे पीछे बैठी ललिता नीचे गिर गई।
राहगीरों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत हरिपुर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी मंजीत सिंह मनकोटिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और आगामी कार्रवाई जारी है।