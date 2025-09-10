Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: सड़क दुर्घटना में ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला

Kangra: सड़क दुर्घटना में ऐसे हुई महिला की दर्दनाक मौत, जानें पूरा मामला

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 04:40 PM

nagarota suriyan road accident woman death

नगरोटा सूरियां के साथ लगती पंचायत सकरी में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ललिता कुमारी (55) पंचायत खैरियां निवासी के रूप में हुई।

नगरोटा सूरियां (नंदपुरी): नगरोटा सूरियां के साथ लगती पंचायत सकरी में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ललिता कुमारी (55) पंचायत खैरियां निवासी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार ललिता अपने भांजे के साथ ज्वाली अस्पताल से अपने रिश्तेदार से मिलकर अपने घर की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे और रोड में गड्ढा होने के कारण उनकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया जिससे पीछे बैठी ललिता नीचे गिर गई।

राहगीरों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत हरिपुर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी मंजीत सिंह मनकोटिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और आगामी कार्रवाई जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!