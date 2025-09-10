Shimla: एचपीयू ने बढ़ाई कालेजों में एडमिशन की तिथि

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से संबद्धता प्राप्त कालेजों में चल रहे स्नातक कोर्सिज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है। प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 20 सितम्बर तक बढ़ा दी है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से संबद्धता प्राप्त कालेजों में चल रहे स्नातक कोर्सिज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है। प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 20 सितम्बर तक बढ़ा दी है। विभिन्न कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रतिनिधियों व छात्र संगठनों की ओर से प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की मांग को देखते हुए कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्नातक कक्षाओं व प्राक शास्त्री में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही बुधवार को विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना भी जारी की। अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सरकारी व निजी कालेजों में स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश अब 20 सितम्बर तक लिया जा सकता है। इसके साथ ही दिशा-निर्देश दिए हैं कि कालेजों में तय गाइडलाइंस के अनुसार ही प्रवेश दिया जाए।

स्नातक अनुपूरक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तिथि 14 सितम्बर तक बढ़ाई

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) स्नातक (बीए,बीएससी, बीकॉम व शास्त्री) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाएं और सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि इक्डोल के जनवरी बैच की वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा फार्म भरने की तिथि 14 सितम्बर तक बढ़ा दी है। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। पहले यह तिथि 10 सितम्बर तक तय की गई थी। बुधवार को इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई।