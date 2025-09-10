Kangra: डॉ. डीके चौधरी ने संभाला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह के प्रधानाचार्य का कार्यभार

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 04:48 PM
हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में संस्थान के नए प्रधानाचार्य डॉ. डीके चौधरी, आईपीएस, डीआईजी ने कार्यभार संभाल लिया है।
पालमपुर (प्रदीप): हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में संस्थान के नए प्रधानाचार्य डॉ. डीके चौधरी, आईपीएस, डीआईजी ने कार्यभार संभाल लिया है। डॉ. डीके चौधरी 2008 बैच के आईपीएस हैं तथा कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। इससे पहले डीआईजी सीआईडी क्राइम, शिमला का कार्यभार देख रहे थे।उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए अपराधों के मद्देनजर नए कानून के तहत अन्वेषण कर्ताओं के लिए अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे।