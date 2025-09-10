Shimla: बीएड की 450 सीटों के लिए आए 575 आवेदन, CDOE ने जारी किया काऊंसलिंग शैड्यूल

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 07:37 PM
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग शैड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 2025-26 के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काऊंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी।
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग शैड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 2025-26 के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काऊंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। सीडीओई प्रबंधन की ओर से जारी शैड्यूल के अनुसार काऊंसलिंग प्रक्रिया 15 से 18 सितम्बर तक चलेगी। शैड्यूल जारी करने के साथ ही सीडीओई ने प्रवेश संबंधित विभिन्न नियम व पात्रता शर्तों से संबंधित जानकारी भी जारी की है। यह काऊंसलिंग प्रक्रिया बीएड 450 सीटों के लिए होगी। इसके लिए 575 आवेदन आए हैं। बीएड की 450 सीटों में से 25-25 सीटें मेडिकल, नॉन-मेडिकल व कॉमर्स संकाय के लिए रखी गई हैं, जबकि आर्ट्स संकाय में 375 सीटों के लिए काऊंसलिंग होगी। काऊंसलिंग के लिए बीएड एडमिशन कमेटी का भी गठन कर लिया गया है।
प्रथम वर्ष के लिए फीस के ताैर पर जमा करवाने हाेंगे 25,160 रुपए
बीएड में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को प्रथम वर्ष के लिए 25,160 रुपए फीस जमा करवानी होगी। बीएड एडमिशन कमेटी के चेयरमैन प्रो. कुलदीप सिंह कटोच ने बताया कि बीएड की काऊंसलिंग के लिए शैड्यूल जारी कर दिया है। इसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय ने वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है।
काऊंसलिंग शैड्यूल पर एक नजर
15 सितम्बर को सभी वर्ग (जनरल/एससी/एसटी,पीएच/ईडब्ल्यूएस) मैडीकल संकाय (सुबह 10 से 12 बजे तक), नॉन-मैडीकल संकाय (12 से दोपहर 2 बजे तक) और कॉमर्स संकाय (230 से 5 बजे तक) जनरल वर्ग के उम्मीदवारों, जिनके यूजी व पीजी में क्वालिफाइंग एग्जाम में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होंगे व एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच वर्ग के उम्मीदवारों, जिनके 45 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होंगे, वे काऊंसलिंग में भाग लेंगे। इसके बाद 16 सितम्बर को सभी वर्ग (जनरल/एससी/एसटी,ओबीसी, पीएच/ईडब्ल्यूएस) आर्ट्स संकाय की सीटों के लिए काऊंसलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में 65 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त अंक वाले उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि 17 सितम्बर को सभी वर्ग (जनरल/एससी/एसटी,ओबीसी, पीएच/ईडब्ल्यूएस) आर्ट्स संकाय की सीटों के लिए काऊंसलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में 60 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त अंक वाले उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 18 सितम्बर को सभी वर्ग (जनरल/एससी/एसटी,ओबीसी, पीएच/ईडब्ल्यूएस) आर्ट्स संकाय की सीटों के लिए काऊंसलिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त अंक वाले (जनरल वर्ग) के उम्मीदवार और 45 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त अंक वाले (एससी/एसटी/पीएच वर्ग) के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे।
हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here