Weather Update: हिमाचल में दो दिन रहेगा अंधड़ व बिजली गिरने का यैलाे अलर्ट

शिमला (राजेश): हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। वहीं आज व कल यानी 4 और 5 सितम्बर को प्रदेश में अंधड़ चलने और आसमानी बिजली गिरने का यैलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 सितम्बर तक भी प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन इस दौरान मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी नहीं दी है। वहीं इस दौैरान प्रदेश के कुछेक क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की भी संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि इस बार मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 42 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह तक 5 नैशनल हाईवे और 1359 सड़कें बंद रहीं। अकेले मंडी जिले में 294, शिमला में 234, कुल्लू में 225, सिरमौर में 121, सोलन में 86, कांगड़ा में 53, लाहौल-स्पीति में 48 और बिलासपुर में 25 सड़कें अवरुद्ध हैं। राज्यभर में 3207 बिजली ट्रांसफार्मर और 1063 पेयजल योजनाएं ठप्प पड़ी हैं।

बांधों से पानी छोड़ा गया, चम्बा में रावी नदी खतरे के निशान से ऊपर

बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भाखड़ा डैम से बुधवार को टरबाइनों और फ्लड गेटों के माध्यम से 65,042 क्यूसिक और पौंग डैम से 79,659 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। चम्बा जिले में रावी नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जिसके दबाव से शीतला पुल की सुरक्षा दीवार टूट गई और सड़क का एक हिस्सा नदी में बह गया। किन्नौर जिले में नाथपा झूला के पास एनएच-5 पर पहाड़ी से गिरी चट्टानों के कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

रातभर हुई झमाझम, कई इलाकों में भारी वर्षा रिकॉर्ड

बीती रात से सुबह तक बिलासपुर जिले के नयनादेवी में सर्वाधिक 136 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जोत में 100, पच्छाद में 77, कोठी में 68, चम्बा में 66, बिलासपुर में 60, रोहड़ू और मनाली में 57-57, पालमपुर में 52, कसौली में 50, कंडाघाट और ददाहू में 48-48, सराहन में 45, सोलन में 43 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी शिमला में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौत का आंकड़ा 341 पहुंचा

मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर में 7 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक बारिश जनित घटनाओं में 341 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है।