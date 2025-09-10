Sirmaur: मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्ड पर यौन उत्पीड़न के आराेप, महिला प्रशिक्षु डाॅक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज

डाॅ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में एक महिला प्रशिक्षु डाॅक्टर ने अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं।

नाहन (आशु): डाॅ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में एक महिला प्रशिक्षु डाॅक्टर ने अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला प्रशिक्षु डाॅक्टर द्वारा पुलिस को दी शिकायत में करीब 15-16 अन्य प्रशिक्षु छात्राओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही एक महिला प्रशिक्षु डाॅक्टर ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने अस्पताल के ही एक सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में अन्य प्रशिक्षु छात्राओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं। एसपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 75, 78 व 79 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि वीरवार को पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज करवाए जाएंगे। पुलिस इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है।