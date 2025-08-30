Una: खड्ड में अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर पकड़े, चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2025 07:15 PM
बड़ूही: बंगाणा पुलिस थाना की टीम ने शनिवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लूणखरी खड्ड में दबिश दी। इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने अपनी टीम के साथ किया। पुलिस ने मौके पर अवैध खनन में लिप्त पाए गए 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए।
थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और नदियों-खड्डों में पानी का बहाव काफी तेज है। ऐसे में अवैध खनन करना न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इसमें जान का जोखिम भी है। इसके बावजूद कुछ लोग पैसे के लालच में इस तरह का जोखिम भरा काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बंगाणा पुलिस इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
लूणखरी खड्ड में जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टरों को बंगाणा पुलिस थाने ले जाया गया है और उनके चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध खनन में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।