Shimla: एचआरटीसी पैंशनरों को महीने के अंत में मिली पैंशन, आंदोलन होगा शुरू

शिमला (राजेश): एचआरटीसी ने पैंशनरों को इस महीने 30 दिन देरी से पैंशन जारी की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरा महीना निगम मुख्यालय के चक्कर काटते रहे। हर बार उन्हें अधिकारियों से यही जवाब मिला कि एक-दो दिनों के भीतर पैंशन जारी कर दी जाएगी। इंतजार में पूरा महीना बीत गया। महीने के अंतिम कार्य दिवस के दिन निगम के पैंशनरों के खाते में पैंशन आई है हालांकि निगम प्रबंधन ने बीते रोज ही पैंशन देने के आदेश जारी कर दिए थे। हर महीने पैंशनरों को मासिक पैंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। प्रबंधन हर महीने उन्हें 20 से 22 तारीख के बीच ही पैंशन जारी करता है।

पैंशनरों ने पैंशन मिलने पर राहत तो प्रदान की है, लेकिन अगस्त माह की पैंशन समय पर मांगी है। हिमाचल पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान, प्रधान देवराज ठाकुर, सह महासचिव राजेंद्र ठाकुर, महासचिव नानक शांडिल व प्रैस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि निगम प्रबंधन समय पर उनकी पैंशन जारी करे ताकि इस उम्र में उन्हें दफ्तरों के धक्के न खाने पड़ें। उन्होंने कहा कि पैंशनर्ज पैंशन को लेकर 3 तारीख रोहड़ू से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसकी रूपरेखा तैयार कर दी है।

कर रहे स्थायी व्यवस्था

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पैंशनर्ज हर महीने 15 तारीख को पैंशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। वित्त विभाग के साथ इसको लेकर बातचीत चल रही है। निगम को तय समय पर ग्रांट जारी की जाए ताकि वे देनदारियों का समय पर भुगतान कर सकें। पैंशन को जारी किया जा रहा है। इसमें कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन यह लंबित नहीं है।