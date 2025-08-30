Main Menu

Chamba: सियूल नदी में समाया 2 मंजिला मकान, भवन में रहते थे CIF के 7 जवान

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Aug, 2025 06:26 PM

चम्बा जिले के सलूणी व चुराह उपमंडल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे कई लोगों के आशियाने क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

भड़ेला /चम्बा (चुनीलाल): चम्बा जिले के सलूणी व चुराह उपमंडल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे कई लोगों के आशियाने क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षेत्र की सियूल बीयर साइट पर एक भवन गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सीआईएफ जवानों का एक भवन मिनटों में ही सियूल नदी में समा गया। गनीमत यह रही कि स्थिति को भांपते हुए जवान पहले ही सुरक्षित बाहर निकल आए थे।

सीआईएफ जवानों और एनएचपीसी कर्मचारियों ने भवन से सामान निकालने की शुरू में जरूर कोशिश की लेकिन खतरा बनता देख सुरक्षित जगह निकल गए और अंदर मौजूद अधिकतर सामान भवन के साथ नदी में बह गया। राहत की बात यह रही कि कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि उक्त भवन में 7 सीआईएफ जवान रहते थे।

करीब 15 मिनट पहले 2 मंजिला मकान के साथ लगता डंगा सियूल नदी की तेज लहरों में समाया जबकि इसके बाद कुछ ही मिनटों में भवन भी खिलौने की तरह नदी में गिरकर मलबे में तबदील हो गया। सामने से किसी ने भवन गिरने की लाइव तस्वीर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। भारी बारिश के कारण क्षेत्र के लोग काफी सहमे हुए हैं।

