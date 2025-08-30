Shimla: निगुलसरी और नाथपा में भूस्खलन से NH-5 अवरुद्ध, रिकांगपिओ सहित अप्पर किन्नौर का देश-दुनिया से कटा संपर्क

जिला किन्नौर में शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह निगुलसरी और नाथपा स्लाइड प्वाइंट पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 अवरुद्ध हो गया है।

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर में शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश के बाद जगह-जगह लैंडस्लाइड होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह निगुलसरी और नाथपा स्लाइड प्वाइंट पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 अवरुद्ध हो गया है। निगुलसरी के समीप पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरने तथा सड़क धंस जाने से मार्ग अवरुद्ध हुआ जबकि नाथपा के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क मार्ग पर भारी भरकम पत्थर गिर गए। हालांकि पहले भी नाथपा के पास बार-बार लैंडस्लाइड होने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। वहां पर वैकल्पिक मार्ग डैम साइड से यातायात को चलाया जा रहा था परंतु शनिवार को वैकल्पिक मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने से अवरुद्ध हो गया, जिससे कुछ घंटों के लिए यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया।

वहीं दूसरी तरफ निगुलसरी स्लाइडिंग प्वाइंट पर मार्ग के धंस जाने पर एनएच प्राधिकरण द्वारा मार्ग बहाली के लिए मार्ग के दोनों तरफ मशीनें लगाकर मार्ग बहाली का कार्य शुरू किया परंतु शाम तक भी मार्ग बहाल नहीं हो पाया। मार्ग के अवरुद्ध होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और जिला मुख्यालय रिकांगपिओ सहित अप्पर किन्नौर व स्पीति क्षेत्र का देश-दुनिया से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है।

एनएचएआई सहायक अधिशासी अभियंता उमेश लारजू ने बताया कि निगुलसरी स्लाइडिंग प्वाइंट पर सड़क धंसने से मार्ग अवरूद्ध हुआ है जिसे बहाल करने के लिए सड़क के दोनों और से मशीनरी चलाई गई है। उन्होंने बताया कि मार्ग को कल दोपहर तक बहाल किया जाएगा। वहीं डीसी किन्नौर डाॅ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि एनएच प्राधिकरण की मशीनरी मार्ग बहाली में जुटी है तथा निगुलसरी मार्ग की बहाली में समय लगेगा और संभावना है कि रविवार दोपहर तक यातायात आंशिक रूप से बहाल हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि अवरुद्ध मार्ग के दोनों ओर फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेब, मटर और अन्य जरूरी सामान की ढुलाई हेतु लोक निर्माण विभाग व वन निगम के दो स्पैन भी लगाए गए हैं।