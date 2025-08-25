Main Menu

Mandi: चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर भूस्खलन से यातायात बंद, अढ़ाई हजार से अधिक वाहन फंसे

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 08:33 PM

traffic closed on chandigarh manali fourlane due to landslide

भूस्खलन के कारण बाधित चंडीगढ़-मनाली फोरलेन में अढ़ाई हजार से अधिक वाहन फंस गए हैं। झलोगी और दवाड़ा के पास भूस्खलन के चलते चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है।

पंडोह (देशराज): भूस्खलन के कारण बाधित चंडीगढ़-मनाली फोरलेन में अढ़ाई हजार से अधिक वाहन फंस गए हैं। झलोगी और दवाड़ा के पास भूस्खलन के चलते चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। रविवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक यह मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। सोमवार सुबह 8 बजे इसे यातायात के लिए खोला गया था, लेकिन दिन में 11 बजे झलोगी के पास दोबारा भूस्खलन होने से यह फिर से बंद हो गया। इस वजह से कैंची मोड़ से लेकर 7 मील-पंडोह तक लगभग 1200 वाहन फंसे हुए हैं। इसके अलावा कुल्लू की तरफ औट-बनाला से लेकर झीड़ी तक करीब 1500 गाड़ियां फंसी हुई हैं।
PunjabKesari

पुलिस थाना औट प्रभारी करण सिंह और चौकी इंचार्ज पंडोह अनिल कटोच ने बताया कि झलोगी में भूस्खलन के बाद यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। जाम में फंसे यात्रियों, खासकर पर्यटकों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन और भैरव सेवा दल ने मिलकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। यह कदम फंसे हुए लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए उठाया गया है। बता दें कि इस मार्ग से वैकल्पिक मार्ग मंडी-वाया कटौला मार्ग कन्नौज के पास बंद है।

मंडी-पठानकोट एनएच छोटे वाहनों के लिए बहाल
मंडी-पठानकोट एनएच छोटे वाहनों के लिए खुल गया है। एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि बारिश के कारण मंडी-पठानकोट एनएच लवांडी पुल के पास मलबा गिरने से बंद हो गया है, जिसे पूरी तरह से खोलने में समय लगेगा। एसडीएम ने बताया कि बड़े वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग पधर-डायना पार्क-कटिंडी का प्रयोग कर सकते हैं जबकि बड़े भारी वाहनों जैसे ट्रक आदि के ड्राइवरों से अपील की है कि वे अभी थोड़े समय के लिए जहां पर हैं, वहीं सुरक्षित स्थान पर रुकें।

