Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट नीचे, अगले 18 घंटे बेहद अहम!

Kangra: पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट नीचे, अगले 18 घंटे बेहद अहम!

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 07:23 PM

pong dam water level is 4 feet below the danger mark

पौंग बांध का जलस्तर इन दिनों लगातार बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, बांध में पानी का स्तर 1386 फुट तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से करीब 4 फुट नीचे है।

इंदौरा/फतेहपुर (अजीज/अजय): पौंग बांध का जलस्तर इन दिनों लगातार बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, बांध में पानी का स्तर 1386 फुट तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से करीब 4 फुट नीचे है। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध में पानी की आमद भी बढ़ गई है। फिलहाल बांध में 1.25 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है।

बांध प्रबंधन ने पानी की निकासी को लेकर कदम उठाए हैं। पहले पानी की निकासी 40 हजार क्यूसिक की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 60 हजार क्यूसिक किया गया और अब इसे 75 हजार क्यूसिक तक ले जाने का फैसला लिया गया है। इस वजह से ब्यास नदी के किनारे बसे मंड क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के साथ-साथ आसपास के नदी-नालों और खड्डों का पानी भी ब्यास में मिल रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

बीबीएमबी ने पौंग डैम से पानी छोड़ने का शैड्यूल भी जारी कर दिया है। 25 अगस्त की शाम 4 बजे से पानी की निकासी को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। शाम 4 बजे कुल निकासी 62,000 क्यूसिक थी, जिसे शाम 5 बजे 64,000 क्यूसिक और शाम 6 बजे 66,000 क्यूसिक कर दिया गया। 26 अगस्त की सुबह भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। सुबह 5 बजे निकासी 68,000 क्यूसिक, सुबह 6 बजे 70,000 क्यूसिक, सुबह 7 बजे 72,000 क्यूसिक और सुबह 8 बजे 74,000 क्यूसिक तक पहुंच जाएगी। अंत में सुबह 9 बजे पानी की निकासी 75,000 क्यूसिक तक कर दी जाएगी।

इस तरह अगले 18 घंटों में बांध से पानी की निकासी को 59,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 75,000 क्यूसिक तक ले जाया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और नदी किनारे न जाने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!